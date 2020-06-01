Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к протестам в США
Экс-советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс высказала свои подозрения, что Россия причастна к беспорядкам в стране.
Они, напомним, начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, виновником назвали полицейского. Из-за этого во многих городах ввели комендантский час.
В беседе с телеведущим Вольфом Блитцером в эфире CNN Райс заявила, что протесты организованы по «российской методичке». При этом доказательств она не предоставила и информация базируется лишь на ее «собственном опыте», пишет ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.ОбществоВласть
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