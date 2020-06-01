В соцсетях опубликовали видео «сходки» владельцев редких автомобилей возле Чаши

В Казани к «Чаше» накануне съехались владельцы редких автомобилей. Видео опубликовано в группе «ВКазани поймут».

«Глаза разбегаются от такого количества крутых тачек. Казаночки, теперь в курсе, где богатых женихов искать? Удобно, ЗАГС рядом», — говорится в подписи к видео.

Так, среди машин есть Dodge Challenger, Chrysler, Porsche, кабриолеты Mercedes и BMW.