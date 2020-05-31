Исследование: Падение цен на аренду жилья в России замедлилось

В России снизилось снижение цен на аренду недвижимости. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

По данным исследования, за два месяца карантина, в среднем однокомнатные квартиры подешевели на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Больше всего цены упали в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове, передает ТАСС.

При этом, по словам специалистов, снижение цен произошло не столько из-за снижение спроса, сколько повышением предложений на рынке. Так многие квартиранты уехали на период самоизоляции за город. Многие собственники идут навстречу арендосъемщикам,/ принимая в качестве оплаты ремонт, залоговую сумму или вовсе сдают недвижимость по цене коммунальных счетов, передает ТАСС.

Ранее в Казани нашли самую дорогую арендную квартиру в ПФО. Квартира в 200 квадратных метров сдавалась в 200 тысяч рублей.