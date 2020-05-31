В Чувашии перенесли Сабантуй

Сабантуй в Чувашии перенесли на неопределенный срок из-за ограничений по коронавирусу. Об этом в соцсети сообщил председатель национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.



Сабантуй должен был быть проведен 30 мая в татарском селе Урмаево Батыревского района Чувашской республики. Праздник перенесли из-за неблагополучной эпидобстановки.

Новая дата проведения Сабантуя не определена.

По данным на 30 мая, в Чувашии насчитывается 2 798 заболевших. Летальным исходом завершились 14 случаев.

Отметим, что в Татарстане Сабантуй пока не отменен. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя.

