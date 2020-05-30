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Microsoft заменит журналистов, работающих на портале корпорации, роботами

19:19, 30.05.2020
Microsoft заменит журналистов, работающих на портале корпорации, роботами
Фото: pxhere.com

Компания Microsoft планирует заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.

Так, системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собирают репортеры, пишет «Би-би-си».

В корпорации заметили, что замена журналистов является этапом переоценки ведения бизнеса. Там подчеркнули, что это никак не связано с пандемией коронавируса.

Ожидается, что к концу июня работу потеряют около 50 человек, но определенный коллектив журналистов сохранится.

Некоторые уволенные работники обращают внимание на то, что искусственный интеллект может быть незнаком с редакционной политикой и на сайте могут появиться неподобающие материалы.

Один из бывших сотрудников печально констатировал, что раньше изучал то, как роботы выполняют человеческую работу, а теперь искусственный интеллект потеснил его самого, сообщает Seattle Times.

В начале мая после отмены цифровых пропусков в Татарстане контакт-центр по вопросам пропусков для выхода изменил формат работы. Продолжила работу и искусственный интеллект Лилия. Она отвечает на наиболее частые вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции.

ТехнологииITОбщество
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