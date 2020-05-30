Microsoft заменит журналистов, работающих на портале корпорации, роботами

Компания Microsoft планирует заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов.

Так, системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собирают репортеры, пишет «Би-би-си».

В корпорации заметили, что замена журналистов является этапом переоценки ведения бизнеса. Там подчеркнули, что это никак не связано с пандемией коронавируса.

Ожидается, что к концу июня работу потеряют около 50 человек, но определенный коллектив журналистов сохранится.

Некоторые уволенные работники обращают внимание на то, что искусственный интеллект может быть незнаком с редакционной политикой и на сайте могут появиться неподобающие материалы.

Один из бывших сотрудников печально констатировал, что раньше изучал то, как роботы выполняют человеческую работу, а теперь искусственный интеллект потеснил его самого, сообщает Seattle Times.

В начале мая после отмены цифровых пропусков в Татарстане контакт-центр по вопросам пропусков для выхода изменил формат работы. Продолжила работу и искусственный интеллект Лилия. Она отвечает на наиболее частые вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции.

