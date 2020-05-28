Синоптики: следующая неделя в Татарстане начнется с похолодания

Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз погоды на ближайшие 5 дней. Согласно ему пятница и суббота в республике выдадутся жаркими, а вот следующая неделя начнется с заметного похолодания.

Так, согласно прогнозам, 29 и 30 мая в Татарстане не ожидается осадков и ветра. В пятницу температура будет колебаться на уровне 21-26 градусов, а в субботу поднимется до 24-29 градусов жары.

В воскресенье погода начнет меняться. Возможны дожди и грозы. Ветер может усилиться вплоть до 15-20 м/с. Дневные температуры опустятся до 16-21 градуса тепла.

В понедельник, 1 июня, северные ветра принесут в республику холодный воздух. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Дневные температуры упадут до 12-17 градусов Цельсия.

Во вторник, 2 июня, синоптики обещают небольшие дожди. Столбики термометров останутся на тех же отметках, что и в понедельник.