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В Зеленодольске депутат в благодарность медикам отремонтировал дорогу к больнице

08:36, 30.05.2020
В Зеленодольске депутат в благодарность медикам отремонтировал дорогу к больнице
Фото: Марата Хаялутдинова

В Зеленодольске депутат горсовета Евгений Ефремов в благодарность врачам отремонтировал дорогу к больнице.

Как сообщает пресс-служба района, к администрации обратилось руководство ЦРБ с просьбой провести ямочный ремонт. Работы выполнил ООО «Волгадорстрой» на безвозмездной основе.

«Это необходимо в первую очередь для того, чтобы скорая помощь с пациентами могла без труда передвигаться по территории больничного городка, также это необходимо и посетителям, самим врачам. Они сегодня находятся на передовой, к ним особое внимание», — передает слова депутата пресс-служба района.

Ранее колумнист «Реального времени», экс-начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев в очередной колонке для нашего издания рассуждал о причинах появления дорожных ухабов и мерах борьбы с ними.

Общество Татарстан
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