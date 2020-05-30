В Зеленодольске депутат в благодарность медикам отремонтировал дорогу к больнице

Фото: Марата Хаялутдинова

В Зеленодольске депутат горсовета Евгений Ефремов в благодарность врачам отремонтировал дорогу к больнице.

Как сообщает пресс-служба района, к администрации обратилось руководство ЦРБ с просьбой провести ямочный ремонт. Работы выполнил ООО «Волгадорстрой» на безвозмездной основе.

«Это необходимо в первую очередь для того, чтобы скорая помощь с пациентами могла без труда передвигаться по территории больничного городка, также это необходимо и посетителям, самим врачам. Они сегодня находятся на передовой, к ним особое внимание», — передает слова депутата пресс-служба района.

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