Известный блогер Эрик Давидович оценил качество уборки дорог Казани

Популярный автомобильный блогер Эрик Давидович (Эрик Китуашвили) оценил качество уборки дорог в Казани.

В столицу Татарстана он приехал для съемок очередного обзора.

«Всю ночь шел снег. С утра едем — все бордюрчики почищены, все везде вычистили, везде порядок», — рассказал Давидович в Instagram, проезжая по Кремлевской дамбе в сторону ТЦ «Тандем».

Блогер также был замечен на набережной реки Казанка на стороне «Ривьеры».

Ранее Давидыч анонсировал последний в России автопробег Smotra Run. Его маршрут проляжет через Казань, Уфу и Самару.