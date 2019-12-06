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Известный блогер Эрик Давидович оценил качество уборки дорог Казани

15:37, 06.12.2019
Известный блогер Эрик Давидович оценил качество уборки дорог Казани
Фото: commons.wikimedia.org

Популярный автомобильный блогер Эрик Давидович (Эрик Китуашвили) оценил качество уборки дорог в Казани.

В столицу Татарстана он приехал для съемок очередного обзора.

«Всю ночь шел снег. С утра едем — все бордюрчики почищены, все везде вычистили, везде порядок», — рассказал Давидович в Instagram, проезжая по Кремлевской дамбе в сторону ТЦ «Тандем».

Блогер также был замечен на набережной реки Казанка на стороне «Ривьеры».

Ранее Давидыч анонсировал последний в России автопробег Smotra Run. Его маршрут проляжет через Казань, Уфу и Самару.

Общество Татарстан
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