В соцсетях обсуждают «граффити» на заборе казанской школы: кто-то оставил стихи великих поэтов
В соцсетях пользователи обсуждают оставленные на заборе казанской гимназии стихи Пушкина, Блока, Маяковского, Ахматовой и других поэтов.
Неизвестный маркером написал произведения известных поэтов на столбах забора гимназии №6. Всего на столбах появилось 12 поэтических произведений.
Такое творчество вызвало большой отклик среди пользователей соцсетей. Люди признаются, что в обычной жизни не хватает времени, чтобы почитать сборник стихов любимых поэтов. Кто-то предположил, что данная акция связана с последним звонком — кто-то из выпускников так оригинально попрощался со школой. Часть пользователей уже переживает, что произведения искусства будут закрашены как вандальные.
Ранее последний звонок предложили провести «на удаленке»,Общество Татарстан
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