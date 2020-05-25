В соцсетях обсуждают «граффити» на заборе казанской школы: кто-то оставил стихи великих поэтов

Фото: соцсети

В соцсетях пользователи обсуждают оставленные на заборе казанской гимназии стихи Пушкина, Блока, Маяковского, Ахматовой и других поэтов.

Неизвестный маркером написал произведения известных поэтов на столбах забора гимназии №6. Всего на столбах появилось 12 поэтических произведений.

Такое творчество вызвало большой отклик среди пользователей соцсетей. Люди признаются, что в обычной жизни не хватает времени, чтобы почитать сборник стихов любимых поэтов. Кто-то предположил, что данная акция связана с последним звонком — кто-то из выпускников так оригинально попрощался со школой. Часть пользователей уже переживает, что произведения искусства будут закрашены как вандальные.

Ранее последний звонок предложили провести «на удаленке»,