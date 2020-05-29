В Казани с 1 июля откроются детские загородные лагеря

В Казани с 1 июля откроются детские загородные лагеря, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

К приему детей готовятся 11 муниципальных лагерей. Планируется, что в лагерях, включая пришкольные, отдохнут более 40 тыс. детей. С 1 июня начнут продавать путевки. 1065 детям из необеспеченных семей путевки будут предоставлены бесплатно.

Общий объем финансирования летних лагерей в Казани составит порядка 312 млн рублей. Из них 228 млн выделит Татарстан, 8 млн — предприятия, 2,3 млн — Казань и еще 74 млн рублей — это родительские взносы.

В день на одного ребенка по нормативу требуется 820,74 рубля. Родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 тыс. рублей.

Пришкольные лагеря начнут работать с 3 августа.