Дмитрий Лопушов: «Вводить готовые антитела здоровым людям нет смысла»

«Разговоры ни о чем»



На днях директор центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что завершается доклиническая стадия испытаний вакцины от нового коронавируса, в июне планируется начать ее испытания на добровольцах. Но сотрудники Центра им. Гамалеи уже проверили вакцину на себе — сделал экспериментальную прививку и сам Гинцбург. По словам ученого, начать производство препарата с вакциной планируют в начале августа, а начало массовой вакцинации, как он надеется, придется на сентябрь.

Дмитрий Лопушов, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РТ, рассказал «Реальному времени» о том, что чрезмерный оптимизм пока преждевременен:

— Насколько я знаю, работа над созданием вакцины идет в ряде научных центров, в том числе в Российской Федерации. И, по предварительным данным, уже начинаются клинические испытания на добровольцах. Соответственно, есть информация и о том, что к концу лета она появится. Но что это будет за вакцина, каким образом она будет применяться — пока сведений нет. Соответственно, все, что сейчас рассказывают о разработке вакцины, — пока только разговоры ни о чем.

Фото mos.ru

Пока это просто описание работы над вакциной. Нам, как потребителям, это малоинформативно и даже нет необходимости об этом знать. Если вакцина придет, она будет зарегистрирована в установленном порядке и разрешена к применению

— Но упоминание о появлении антител у добровольцев — это же хорошие новости?

— Я могу только судить по этапам клинических испытаний. Есть несколько этапов создания вакцины: сначала разработка, потом — исследования токсичности и реактогенности вакцины, потом исследования на лабораторных животных, и только потом — клинические испытания на людях. Да, один из моментов, доказывающих, что вакцина работает, — это выработка антител в ответ на ее введение. Но что это были за антитела, в каком титре они выработались — пока неизвестно. Так что пока это просто описание работы над вакциной. Нам, как потребителям, это малоинформативно и даже нет необходимости об этом знать. Если вакцина придет, она будет зарегистрирована в установленном порядке и разрешена к применению. И это будет означать, что она прошла все этапы клинического испытания.

Кого будут прививать в первую очередь

Дмитрий Лопушов предполагает, что когда вакцина действительно появится и станет доступна для широкого использования, то иммунизация населения будет проводиться в несколько этапов. Он полагается на опыт «свиного гриппа», который Россия получила в 2010 году. Напомним, тогда вспышка была летом, некоторые страны были закрыты, первые партии вакцины поступили осенью. Главный внештатный эпидемиолог РТ вспоминает:

— С октября по январь мы вакцинировали. Сначала это был определенный контингент. Скорее всего, и в нашем случае это будут группы риска, те же самые, что и по гриппу — люди, которые массово контактируют с населением. Например, в приоритетном порядке, думаю, будут вакцинировать медицинских работников. И поскольку в случае COVID-19 основная группа риска — пожилые люди, то они тоже будут, скорее всего, в приоритете.

В соответствии с законодательством, это добровольная процедура, поэтому если кто-то не провакцинируется — это его право, говорит эпидемиолог. Фото Максима Платонова

Затем, как предполагает Лопушов, будет проведена массовая вакцинация в поликлиниках по месту жительства. В соответствии с законодательством, это добровольная процедура, поэтому если кто-то не провакцинируется — это его право, говорит эпидемиолог.

Готовыми антителами прививать нет смысла

Вчера Минздрав РТ рассказал о том, что в РКБ перелили кровь с антителами к коронавирусу нескольким пациентам. На вопрос о том, возможно ли применять такую процедуру к здоровым людям и защитит ли их это от коронавируса, Лопушов отвечает, что смысла в этом нет, поскольку действие готовых антител сохраняется не больше месяца:

— Есть понятия активной профилактики и пассивной профилактики. Если мы говорим о вакцинации, то это активная профилактика: когда в организм вводятся антигены, и в ответ на это у человека вырабатываются собственные антитела. А в случае, когда человека уже надо лечить, ему могут вводиться готовые антитела. Их преимущество в том, что они действуют буквально сразу же, через несколько минут после введения, но их действие краткосрочно. Не более месяца они работают в организме.

По первым результатам терапии тяжелых случаев COVID-19 антителами, она дает эффект: чужие антитела работают, начинают бороться с вирусом в организме. Фото mos.ru

Между тем антитела, выработанные организмом самостоятельно, работают ярче, сильнее и дольше. Но вырабатываются они около двух недель. Именно поэтому к уже заболевшим людям при некоторых заболеваниях применяется лечение с помощью готовых чужих антител. Например, Дмитрий Владимирович рассказывает, что такая практика лечения применяется при дифтерии:

— Когда человек заболевает, то ему необходимо срочно оказать помощь, потому что счет идет на минуты. Что мы тут можем сделать? Первый вариант — вколоть вакцину. Но она начнет действовать через две недели, а времени ждать у нас нет. Поэтому применяется второй вариант — вводятся готовые антитела, которые сразу же начинают работать.

По первым результатам терапии тяжелых случаев COVID-19 антителами, она дает эффект: чужие антитела работают, начинают бороться с вирусом в организме. Именно поэтому при тяжелом протекании заболевания, когда человек находится на аппарате ИВЛ, такое лечение применяется, рассказал эпидемиолог.

Людмила Губаева