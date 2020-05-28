Минздрав России будет тестировать всех новорожденных на коронавирус

Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус. Об этом говорится во второй версии методических рекомендаций по оказанию медпомощи беременным, роженицам, и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — говорится в документе.

При этом если у матери подозревается COVID-19, она и младенец должны быть временно разделены — до получения результатов лабораторного теста (РНК-ПЦР) на коронавирус.

Если тест положительный у обоих, предпочтительно совместное пребывание. Если результат теста отрицательный у ребенка и положительный у матери, их разлучают.