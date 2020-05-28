В Татарстане уменьшилось количество хакерских атак на сайты правительства

В Татарстане последние два месяца фиксируется снижение числа попыток хакерских атак на системы безопасности государственных информационных ресурсов республики.

Так, в апреле хакеры пытались получить доступ к правительственным сайтам 403 раза, это на 20% меньше количества атак за предыдущий месяц. В марте было сделано 499 попыток.

Снижение наблюдается и в этом месяце. В частности, в мае было зафиксировано 383 неуспешные попытки хакерских атак, следует из статистики Центра информационных технологий РТ.

Как отметили в пресс-службе Минцифры РТ, снижение числа атак связано в первую очередь с усилением мер безопасности. Специалисты с начала этого года проводили проверки на предмет уязвимости систем и детально тестировали механизм защиты.

В январе хакеры атаковали портал госуслуг Татарстана. Если бы злоумышленники взломали сайт, они получили бы доступ к части данных. А в декабре прошлого года два раза наблюдались сбои в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. «Реальное время» разбиралось в причинах неполадок в системе.

