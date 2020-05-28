Рустама Минниханова избрали председателем Наблюдательного совета КФУ

Рустам Минниханов избран председателем Наблюдательного совета Казанского федерального университета.

Президент РТ поблагодарил за оказанное доверие.

«Уверен, что наша совместная работа будет содействовать дальнейшему развитию Казанского федерального университета, повышению его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», — передает пресс-служба слова президента РТ.

Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Новый состав Наблюдательного совета рассмотрел ряд вопросов, связанных с работой университета в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также обсудили план финансово-хозяйственной деятельности вуза на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года.



Ранее расширенное заседание Ученого совета, Наблюдательного совета и Международного научного совета Казанского федерального университета проходило к 215-летию со дня его основания. На торжественном мероприятии Минниханов вручил государственные награды республики. Казанский федеральный университет награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».