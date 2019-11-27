Орден к 215-летию: в Казани прошло заседание ученого совета КФУ

12:43, 27.11.2019 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Расширенное заседание ученого совета, наблюдательного совета и международного научного совета Казанского федерального университета, посвященное 215-летию со дня его основания, прошло сегодня в КФУ с участием президента РТ Рустама Минниханова. На торжественном мероприятии Минниханов вручил государственные награды республики. Казанский федеральный университет награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

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