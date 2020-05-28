Галимова: на горячую линию движения «Помощь рядом» поступило более 5 тысяч звонков

Президент РТ Рустам Минниханов посетит завтра штаб движения «Помощь рядом», рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Запущена горячая линия республиканского движения. Работает его сайт 16.рф. Там можно не просто оставить заявку, если вам требуется помощь, но самое главное, там можно найти людей, которым вы хотели бы помочь. Это такая площадка для тех, кто ищет помощь и кто готов ее оказать. Всего на сегодняшний день на горячую линию поступило более 5 тысяч звонков, огромное количество пожертвований поступает через это движение», — сообщила она.

Напомним, с 24 апреля стартовала благотворительная акция по доставке продуктовых «Наборов добра» малообеспеченным слоям населения. Она охватывает населенные пункты юго-востока Татарстана и Закамья.

«На эти цели сотрудники компании «Татнефть» перечислили однодневную зарплату. Члены правления передали квартальное вознаграждение. Акцию поддержали топ-менеджмент компании, структурные подразделения, дочерние предприятия «Татнефти» — банк «Зенит», хоккейные клубы «Ак Барс», «Нефтяник». В результате удалось собрать внушительную сумму, около 19 млн рублей», — сказала Галимова.