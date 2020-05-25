Министр по делам молодежи РТ поздравил выпускников с последним звонком вдохновляющим видео

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поздравил выпускников 2020 года с последним звонком. Ролик он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

«Мы совсем не привыкли так отмечать сегодняшний праздник, ведь для всех «Последний звонок» — это пышные банты, трогательная школьная линейка с родителями и учителями и шумное веселье до утра», — говорится в посте.

Фаттахов отметил, что выпускники этого года уникальны, и посоветовал никогда не отступать от своего плана на жизнь, несмотря ни на что.

«С праздником, дорогие выпускники! Алга!» — написал он.

Напомним, сегодня для выпускников школ проходит всероссийская акция «Последний звонок — 2020». Мероприятие проходит в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом.

Также планируется, что выпускные пройдут в онлайн-формате. Ориентировочно всероссийский выпускной вечер пройдет 4 июля.

