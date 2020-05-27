В пандемию банки в Татарстане охотнее идут на реструктуризацию

До пандемии Гарантийный фонд РТ раскрыл три требования на сумму около 24 млн рублей, сообщил директор фонда Тимур Темиргалиев.

По его словам, это хорошо, показывает, что бизнес добросовестный, порядочный. При этом банки стараются идти навстречу, вырабатывают совместное комплексное решение по недопущению банкротства бизнеса.

«В период самоизоляции требования от банков к нам не поступают, потому что банки стремятся бизнесу помочь выйти из ситуации, и самое последнее дело — предъявлять требования о досрочном погашении, изъятии залога. Даже если предприниматель вышел на просрочку, до осени не ожидаем ухудшения положения, банки идут на реструктуризацию», — добавил спикер.

Темиргалиев отметил, что на момент подписания договора у бизнеса есть возможность не оплачивать комиссионное вознаграждение Гарантийному фонду в течение первых 6 месяцев, а потом можно платить по удобному для предпринимателей графику.