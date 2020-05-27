Дистанционные банковские гарантии от Банка Казани без визита в офис

Банк Казани неотступно следует новым технологиям и постоянно модернизирует свои услуги, внедряя в работу все больше электронных каналов. Теперь получить банковскую гарантию можно дистанционно с помощью электронного документооборота через систему «Контур».

Широкие возможности быстрого получения банковских гарантий — одно из преимуществ сотрудничества с Банком Казани. Теперь клиенты могут подать заявку и получить банковскую гарантию на любую сумму без посещения отделения Банка через систему электронного документооборота «Контур.Диадок». Все документы, включая соглашение о предоставлении гарантии, подписываются онлайн с использованием электронно-цифровой подписи.

Напоминаем, клиенты, как и прежде, могут получить банковскую гарантию на сумму до 10 млн рублей без посещения офиса Банка на портале Хочуконтракт.рф. Данные гарантии Банк Казани успешно выдает на протяжении нескольких лет на обеспечение обязательств клиентов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. При этом гарантию можно получить в течение 4 часов с момента предоставления документов без залога и поручительства.

Теперь же вы можете оперативно получить любую банковскую гарантию проверенного и надежного банка без ограничения по сумме, не выходя из дома. Все решения принимаются оперативно в электронном виде.

Мы понимаем, что самый ценный ресурс — это время, поэтому стараемся сделать наши сервисы максимально комфортными и быстрыми для клиентов. Мы стремимся упростить систему выдачи банковских гарантий, сделав процесс получения прозрачным, дешевым, быстрым, а главное, безопасным. Это весьма актуально во время непростой эпидемиологической ситуации в стране.

Все интересующие вопросы можно задать по бесплатному номеру 8 (800) 77-518-77.

ПАО «Банк Казани»

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