В Нацбанке Татарстана предупредили о мошенниках, сделавших клон сайта госуслуг

Мошенники пытаются похищать у людей деньги, создав сайт-клон портала госуслуг. Он появился после объявления о «путинских» выплатах семьям.

«Некоторые ресурсы предлагают проверить, положены ли гражданам выплаты. На других сайтах утверждается, что выплаты положены, для их получения нужно ввести реквизиты банковской карты и оплатить некую комиссию или налог», — рассказал глава Нацбанка Татарстана Марат Шарифуллин.

Он подчеркнул, фальшивые сайты могут запрашивать логин и пароль от аккаунта на реальном портале госуслуг.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал, за 2019 год правоохранители выявили и заблокировали более 600 фейковых интернет-страниц. С начала 2020 года найдены еще более 100 фальшивых сайтов.

Напомним, глава надзорного ведомства в республике призвал граждан внимательнее относиться к личной информации. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не будьте наивными!», — произнес прокурор.