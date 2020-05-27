Российский художник нарисовал Путина, Сталина и Брежнева в виде персонажей аниме

Российский художник Дмитрий Грозов, известный как Ahriman, нарисовал подборку персонажей современных политиков и исторических деятелей России. В виде персонажей аниме предстали Владимир Путин, Иосиф Сталин и Михаил Горбачев.

«Искренне надеюсь, что никого ненароком не обидел», — подписал свой пост художник.

В его подборку вошли также Владимир Ленин, Леонид Брежнев, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев, Наталья Поклонская, патриарх Кирилл и Виталий Милонов.

Напомним, Грозов рисует в стилистике японских комиксов манга или их мультипликационной версии — аниме. Широкую известность ему принесли арты, на которые художник перенес кадры известных советских и голливудских фильмов.