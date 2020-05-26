Основатель KazanExpress.ru: на рынке не хватает продавцов

Основатель и руководитель казанской компании KazanExpress.ru Линар Хуснуллин на онлайн-форуме «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» заявил, что доля онлайн-торговли в России, составляющая сейчас 2—2,5 трлн рублей, в ближайшие пять лет вырастет в 3 раза и будет набирать обороты в ближайшие 20 лет. Немалую роль в этом сыграла пандемия. По словам Хуснуллина, даже крупные компании, не сумевшие перейти в интернет, начали отставать от своих конкурентов.

Бизнесмен считает, что кризис — самое время создавать компанию по онлайн-продажам. По его подсчетам, сейчас не хватает продавцов, а емкость рынка составляет 40 тысяч онлайн-магазинов.

Напомним, маркетплейс KazanExpress.ru был запущен 2,5 года назад. Сейчас бизнесмен строит под Казнью 6-этажный логистический центр площадью 1,6 млн кв. метров. За время карантина оборот его площадки удвоился и составляет свыше 100 млн рублей в месяц, до конца года, по прогнозам предпринимателя, он достигнет 500 млн рублей.