Шаймиев: после образования ТАССР татары впервые после XVI века получили определенную самостоятельность

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью газете «Республика Татарстан» рассказал, что после 27 мая 1920 года, когда была образована ТАССР, татары впервые после XVI века получили определенную самостоятельность в качестве автономной республики в составе РСФСР.

«Это, безусловно, судьбоносное событие в нашей истории. В первой Конституции РСФСР 1925 года автономии определялись как социалистические республики с собственными атрибутами государства: Конституцией, законодательством, высшими законодательными органами, исполнительной властью. Аналогичные трактовки были и в последующей Конституции РСФСР 1937 года. А статья 1 Конституции ТАССР 1937 года уже констатировала, что ТАССР «есть социалистическое государство рабочих и крестьян». Впоследствии такое же определение появилось в Конституции РСФСР 1978 года, в статье 78: «Автономная республика есть советское социалистическое государство», находящееся в составе РСФСР», — отметил Шаймиев.

Он отметил, что в дальнейшем не раз обсуждался вопрос о предоставлении Татарстану и Башкортостану статуса союзных республик, «ведь по экономической мощи, численности населения, размерам территории они не уступали, а порой и превосходили ряд союзных республик».

«В 1936 году, перед принятием сталинской конституции, руководителями ТАССР была предпринята еще одна попытка повысить статус. Но прозвучала известная формула Сталина: «Союзная республика имеет право выхода из состава СССР. А куда Татария может выйти? У нее нет границ с другими государствами». После смерти Сталина Татарская АССР в очередной раз попыталась получить союзный статус. И еще раз — в 1977 году, уже в связи с принятием брежневской Конституции... Однако все попытки изменить его на союзный, к сожалению, успехом не увенчались», — сказал Государственный Советник Татарстана.

Далее вопрос статуса Татарстана «вновь встал со всей остротой и возможными последствиями не только для республики, но и самой России в начале 1990-х годов».

«Отчетливо стало ясно, что народы, имевшие прежде собственную государственность, бережно хранят свою историческую память. Национальное самосознание — это ведь не чья-то выдумка! Но это уже совсем другая — это наша история», — отметил Шаймиев.