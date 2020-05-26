Пятая часть россиян не намерена поддерживать социальную дистанцию на пляжах

Более 20% людей не собираются соблюдать социальную дистанцию в случае открытия курортного сезона. Об этом говорят данные сервиса OneTwoTrip.

Согласно результатам опроса, 20,5% людей считают, что это лишняя мера. 3% респондентов ответили, что согласны соблюдать дистанцию между отдыхающими и плавать в стороне. 29% намерены посещать только безлюдные или дикие пляжи, вдали от других людей.

В качестве мер защиты 20% опрошенных намерены самостоятельно дезинфицировать шезлонги, а 35,7% респондентов не будут пользоваться раздевалками на пляжах, передает RT.

Напомним, что купальный сезон на озерах Комсомольское и Лебяжье в Казани откроется 1 июня. Вода в остальных городских водоемах не подходит для купания.

