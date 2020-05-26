В Татарстане ожидается ветер до 16 м/с и до +23°С

Во вторник, 26 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем умеренный, местами сильный, порывами до 16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура днем будет колебаться от +18°С до +23°С. В Казани столбики термометров покажут от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура составит 20—24 градуса тепла.