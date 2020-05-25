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Происшествия

В Свердловской области в результате урагана погибли два человека

20:18, 25.05.2020
В Свердловской области в результате урагана погибли два человека
Фото: скриншот

Шквалистый ветер в Свердловской области стал причиной гибели двух человек. В Екатеринбурге погиб крановщик при падении башенного крана, жителя города Арамиль убило куском сорванной кровли.

В понедельник сильный ветер в Екатеринбурге и области стал срывать крыши зданий, подхватывать листы сотового поликарбоната и валить деревья.

По факту падения подъемного крана уже возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс». По сорванной кровле идет доследственная проверка.

В Свердловской области из-за сильного ветра произошли отключения электричества в ряде муниципалитетов.

Происшествия
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