В УНИКСе поддержали досрочное завершение сезона в еврокубках

УНИКС поддержал досрочное завершение розыгрыша Еврокубка по баскетболу в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.

По словам руководителя казанцев, в клубе пока не осмыслили произошедшее, но считают решение по еврокубкам логичным.

«Я лично считаю, что не доигрывать сезон — это правильное решение, — сказал Богачев. — В целом же мы в клубе пока полностью не осмыслили, что произошло и как все будет развиваться», — сказал Богачев.

Напомним, сегодня исполнительный совет Евролиги принял решение завершить нынешний розыгрыш еврокубков досрочно, без определения победителей. Нескольким клубам было гарантировано участие в Еврокубке в следующем сезоне, в том числе казанскому УНИКСу.