Жителей дома на Волгоградской разместили в гостинице

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Шестерых жителей второго подъезда казанского дома на улице Волгоградской, в котором сегодня утром произошел взрыв, разместили в гостинице «Релита». Они проживали в квартирах на четвертом и пятом этажах.

Жильцы еще двух квартир будут жить у родственников, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Отмечается, что жители первых трех этажей смогут вернуться в свои квартиры после того, как рабочие укрепят строительные конструкции.