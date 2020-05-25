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Жителей дома на Волгоградской разместили в гостинице

17:51, 25.05.2020
Жителей дома на Волгоградской разместили в гостинице
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Шестерых жителей второго подъезда казанского дома на улице Волгоградской, в котором сегодня утром произошел взрыв, разместили в гостинице «Релита». Они проживали в квартирах на четвертом и пятом этажах.

Жильцы еще двух квартир будут жить у родственников, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Отмечается, что жители первых трех этажей смогут вернуться в свои квартиры после того, как рабочие укрепят строительные конструкции.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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