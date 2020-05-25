Путин поручил Правительству РФ установить вычет по акцизу на этан и СУГ

Обеспечить установление вычета по акцизу («обратного акциза») на этан и сжиженный углеводородный газ в размере, определяемом в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности, поручил президент России Владимир Путин Правительству РФ на недавно состоявшемся совещании по вопросам развития энергетики. Срок проработки вопроса — 15 июня. Ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Процесс обсуждения вопроса о введении обратного акциза на этан и СУГ идет с 2018 года. В феврале вице-премьером РФ Юрием Борисовым был одобрен пакет мер по стимулированию нефтехимической промышленности, предполагавший разработку законопроекта, вводящего налоговый вычет в 9 тыс. рублей на тонну этана с 2022 года, а на СУГ 4,5 тыс. рублей за тонну с января 2022 года с увеличением до 7,5 тыс. рублей к январю 2026 года. При этом рассчитывать на получение обратного акциза могли бы только новые предприятия с проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год и те, кто заключит до 2022 года соглашение с Минэнерго и обязуется инвестировать с 2021 по 2027 годы в развитие уже имеющихся мощностей более 65 млрд рублей.

Согласование законопроекта на федеральном уровне затянулось из-за неопределенности об источниках финансирования на компенсацию обратного акциза. Между тем действующие российские переработчики нефтегазового сырья, успевшие инвестировать в модернизацию имеющихся производств многие миллиарды рублей, указывают на то, что с учетом экономической ситуации ввод обратного акциза на этан и СУГ для одних компаний и его отсутствие для других приведет к тому, что использование этого сырья станет нерентабельным для независимых переработчиков, приобретающих его на свободном рынке. Это, в свою очередь, может привести к резкому сокращению производства и даже банкротству крупнейших участников рынка глубокого передела углеводородного сырья.