Инженерные войска получат автокраны на базе КАМАЗов

Минобороны отчиталось о готовности 27 автокранов, ожидающих отправки в части инженерных войск в четырех военных округах. Речь идет о кранах КС-45719-7М грузоподъемностью 16 тонн и КС-55729-7М грузоподъемностью 32 тонны.

Эта техника собирается на основе шасси KAMA3-53501, напоминает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что конструкция крана обеспечивает работу без опор, а передвигаться он может даже с грузом на крюке основной стрелы. Гидравлическая система позволяет легко и плавно осуществлять управление крановыми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций.

В конструкцию крана внедрена инновационная телескопическая стрела из высокопрочных сталей, что позволило достичь высоких грузовысотных характеристик. Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе ограничитель нагрузки крана с цифровой индикацией параметров работы на дисплее.