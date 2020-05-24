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Володин ответил на публикацию Bloomberg о низком рейтинге Путина

17:57, 24.05.2020
Володин ответил на публикацию Bloomberg о низком рейтинге Путина
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на статью Bloomberg, утверждающую, что рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путина опустился ниже 30%. Он заявил, что США занимаются вбросами негативной информации, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

«Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия», — приводит слова председателя Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что активная подрывная работа американских властей говорит об усилении России.

Ранее американское информагентство Bloomberg на основе данных ВЦИОМ показало, что в апреле рейтинг Путина снизился до 27% на фоне эпидемии коронавируса.

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