Главное о коронавирусе на 23 мая: ВОЗ назвала новый эпицентр COVID-19, в Татарстане вирус проник в СИЗО

В Казани COVID-19 проник в СИЗО

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 76 новых случаев COVID-19, все они контактные. 20 человек госпитализированы, 56 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 697 случаев инфицирования, 10 человек скончались. Выздоровели за весь период 1 825 человека (+127 за сутки).

Татарстан находится на 15-м месте по числу заболевших среди регионов России.





После открытия детских садов количество заболевших коронавирусом детей в Татарстане не выросло, заявила главврач детской горбольницы Казани №1 Марина Потапова.

В Казани три сотрудника СИЗО-1 сдали положительные тесты на коронавирус.

Фото Олега Тихонова

Следком проверит информацию СМИ о том, что сотрудники поликлиники №10 Казани не получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

Прокуратура Татарстана получила 150 жалоб от медиков на невыплату надбавок за работу с больными с COVID-19.

В Казани на линию метро выйдет поезд с защитой от коронавируса.

В Татарстане начали тестировать животных на коронавирус.

Санатории Татарстана планируют возобновить работу с 1 июня.

Татарстан попал в число регионов с самыми доступными масками — их средняя цена в республике составляет около 30 рублей.

Фото Ильи Репина

Минздрав России ускорит выход на рынок препарата от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 434 новых случая коронавируса, выздоровели 8 111 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 335 882, а выздоровевших — до 107 936 человек.

Зафиксированы 139 новых смертельных случаев. На данный момент от коронавируса умерли 3 388 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от коронавируса под названием «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания, в том числе и в Татарстане.

В Петербурге разрешили прощание с умершими не от коронавируса.

В Северодвинске зафиксирован рост числа заражений коронавирусом, большинство заболевших — сотрудники оборонных предприятий.

Въезд и выезд из Махачкалы закрыли с 23 по 26 мая — на время мусульманского праздника Ураза-байрам.

Фото Рината Назметдинова

В Совете Федерации предложили выделять жилье для самоизоляции заразившимся коронавирусом и тем, кто прибыл из других стран.

В мире новый эпицентр коронавируса

По состоянию на 10.20 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 213 991. Из них 338 249 человек умерли. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 601 434). Далее Бразилия (330 890), которая сместила Россию (326 448, данные еще не обновлены) со второго места. Также в топ-5 вошли Великобритания (255 544) и Испания (234 824).



По количеству летальных исходов впереди США (96 007), Великобритания (36 475), Италия (32 616), Испания (28 628) и Франция (28 218).



Всемирная организация здравоохранения назвала новый эпицентр коронавируса. Теперь это Южная Америка, где большего всего пострадала Бразилия.

Президент США Дональд Трамп пожертвовал на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом 100 тысяч долларов, то есть свою зарплату за три месяца.

В Китае впервые с начала эпидемии не выявлены новые случаи COVID-19.

Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну.

Португалия готова принимать туристов, заявил глава МИД страны.

Ученые выяснили, что пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности с циррозом, чаще остальных умирают после заражения коронавирусом.

Одна из крупнейших компаний мира по аренде автомобилей — Hertz — подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

Лилия Ахкиямова, Дарья Пинегина