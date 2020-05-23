UTair будет требовать справки об отсутствии коронавируса и начнет рассылать тесты на COVID-19
Авиакомпания UTair начнет требовать от пассажиров справки об отсутствии коронавирусной инфекции, как это уже делается на рейсах в Грозный. Следом перевозчик намерен ввести практику по рассылке тестов на COVID-19.
Для минимизации рисков авиакомпания введет еще ряд практик, которые повысят степень защиты пассажиров, рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта UTair Игорь Дубин. Он рассказал, что компании одобряет проверку температуры пассажиров в аэропорту, требования носить маски и строгое соблюдение дистанции.
Такой подход сейчас принят в Китае. Там также делят салоны самолетов на три зоны: «чистую», «буферную» и «карантинную».
Дубинин уточнил, самолеты авиакомпании сейчас используют дополнительные фильтры воздуха. Также система вентиляции перенастроена таким образом, что воздух перемещается сверху вниз, что также позволяет снизить риск распространения инфекции.БизнесТранспортОбществоМедицина
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