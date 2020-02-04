В Башкирии прокуратура потребовала признать общественную организацию экстремистской

Прокуратура Башкирии направила в Верховный суд республики исковое заявление о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности. Об этом сообщают сами активисты.

По предварительным данным, суд состоится уже 7 февраля. Претензии ведомства связаны с участием в организации трех старейшин, ранее судимых по экстремистским статьям, сообщается в группах БОО «Башкорт» в социальных сетях.

На странице организации указано, что «Башкорт» работает над защитой прав и интересов башкирского народа. Активисты проводят акции, направленные на защиту башкирского языка, культуры, истории и традиций. БОО «Башкорт» имеет 18 филиалов в районах и городах республики.

В частности, они выступают за защиту шиханов (Торатау и Куштау) от разработки «Башкирской содовой компанией».

Ранее в «Реальном времени» выходило интервью с лидером организации Фаилем Алсыновым (настоящая фамилия — Алчинов). Также издание подробно рассказывало, как его и другого активиста Эльмира Мухаметьянова выгнали с заседания Всемирного курултая башкир, которое проходило летом 2019 года.

