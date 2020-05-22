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«Оренбург» объявил об уходе главного тренера

14:16, 22.05.2020
«Оренбург» объявил об уходе главного тренера
Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» расстался с главным тренером команды Константином Емельяновым, сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Вместо него исполняющим обязанности назначен Ильшат Айткулов.

Емельянов руководил «Оренбургом» с начало 2020 года, сразу после ухода Владимира Федотова в «Сочи». Под его руководством команда провела всего три встречи в РПЛ, победив «Арсенал» (2:0) и дважды уступив «Сочи» (1:5) и «Спартаку» (1:3).

В руководстве «Оренбурга» объяснили отставку тренера желанием сохранить прописку в высшем дивизионе страны. Будет ли приглашен в клуб более опытный и именитый тренерский штаб, не сообщается.

На момент приостановки сезона в РПЛ «Оренбург» имел в своем активе 23 очка и занимал 13 строчку в турнирной таблице. От зоны прямого вылета команду отделяет лишь 1 очко.

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