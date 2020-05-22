В ЖК «Светлый» открыли детский сад — у детей и сотрудников нет коронавируса

В Пестречинском районе сегодня возобновляет работу детский сад «Золотая рыбка» — у детей и сотрудников нет коронавируса.

«На основании постановления Исполнительного комитета Пестречинского района работа детского сада «Золотая рыбка» с сегодняшнего дня восстановлена», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе района.

Ранее были взяты анализы у потенциально контактных 16 детей и трех сотрудников детского сада. Ни у одного из них подозрения на наличие инфекции COVID-19 не подтвердились.

Детский сад прошел полную дезинфекцию помещений и прилегающей территории.

На вопрос, сдала ли тест родительница, которая якобы заразилась коронавирусом, в пресс-службе ответили, что «в реестре заболевших ее нет».

19 мая детский сад «Золотая рыбка» был закрыт. Мать ребенка, посещающего этот детский сад, якобы заразилась коронавирусом.

