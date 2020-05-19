В ЖК «Светлый» приостановили работу детсада — у одной из мамочек подозрение на коронавирус

Сегодня, 19 мая, в ЖК «Светлый» Пестречинского района закрыли на карантин детский сад «Золотая рыбка». Мать ребенка, посещающего этот детский сад, могла заразиться коронавирусом. Информацию газете «Реальное время» подтвердили в пресс-службе Пестречинского района.

Как сообщили в пресс-службе, о том, что одна из мамочек, предположительно, заболела COVID-19, стало известно вчера. В тот же день в детский сад приехали сотрудники Роспотребнадзора Пестречинского района, врач-педиатр и врач-терапевт. У детей и работников взяли анализы на коронавирус.

До получения результатов анализов работу детского сада приостановили. Проводится полная санитарно-дезинфекционная обработка помещений сада и прилегающей территории.

О том, что в детском саду Куюках есть подтвержденные случаи коронавируса, накануне сообщили в «Инстаграме» в аккаунте «Салмачи Инфо». Как говорится в сообщении, заболевших двое — воспитатель и родитель.

Позже был опубликован еще один пост. «В детский сад с. Куюки Пестречинского района приехал Роспотребнадзор. Медики в костюмах сейчас берут мазки у детей, которых сегодня привели», — сообщили в «Салмачи Инфо».