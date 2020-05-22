«Кто ответит?»: появились кадры с места затопления дачных поселков под Челнами

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсети появились кадры затопления садовых участков «Энергетик» под Набережными Челнами. Там под водой оказались 73 участка.

По предварительным данным, затопление произошло из-за поломки клапана дренажной трубы, которая ведет из Камы в озеро Лебяжье.

«Кто за это будет отвечать?» — негодуют пользователи.

Ранее прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту затопления дачных поселков «Бережок» и «Энергетик». Надзорное ведомство намерено дать оценку действиям властей по организации и проведении защиты населения от ЧС природного характера. Также будет проведена проверка обеспечения инженерной защиты прибрежной зоны, которая подвержена воздействию Нижнекамской ГЭС.