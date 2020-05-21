WhatsApp получил новую функцию

В бета-версии WhatsApp для iOS введена функция распознавания QR-кодов. Позже она появится и на устройствах на Android.

Теперь пользователи мессенджера могут делиться личным кодом, в котором будет зашифрован номер телефона. Комбинацию нужно будет просканировать через камеру смартфона. Такая функция позволит оперативно добавить собеседника в список контактов, пишет Wabetainfo.

Если зашифрованная информация отправилась не тому человеку, QR-код можно будет удалить и создать новый.

Ранее разработчики WhatsApp внесли изменения в ряд функций приложения из-за пандемии коронавируса и вынужденного карантина миллионов людей. Для пользователей увеличили лимит для групповых звонков по аудио- и видеосвязи.

