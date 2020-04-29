В WhatsApp изменили функции групповых звонков
Разработчики мессенджера WhatsApp внесли изменения в ряд функций приложения из-за пандемии коронавируса и вынужденного карантина миллионов людей. Увеличен лимит для групповых звонков по аудио- и видеосвязи.
Теперь в них могут принимать участие восемь собеседников, сообщает компания в корпоративном блоге.
Процесс добавления участников остался прежним: необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
Необходимость расширить групповые беседы разработчики объяснили эпидемией коронавируса.
«Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp», — говорится в сообщении.ТехнологииIT
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