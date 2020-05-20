Путин и Минниханов проводят онлайн-встречу

Президент России Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов проводят встречу (в режиме видеоконференции). Ее показывает канал «Россия 24».

Сначала они обсудили ситуацию по коронавирусу в Татарстане. Минниханов сообщил, что по поручению Путина 6 048 медработников, которые работают с заболевшими коронавирусом, получили дополнительные выплаты. Всего это 179 миллионов рублей за апрель, сказал глава РТ.

Также сейчас развернуто 2 577 коек, это 26 лечебных учреждений. На сегодня занят 31% коек. Медицинские учреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.