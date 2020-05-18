Проекты благоустройства дворов Татарстана прошли общественные обсуждения

В Татарстане 12 мая завершился этап общественных обсуждений проектов благоустройства дворов в рамках программы «Наш двор», сообщает Дирекция парков и скверов.

Мнения о благоустройстве дворов принимались в комментариях к плану на сайте программы dvor.tatar и по телефону горячей линии 8 (800) 27-5-2020. Жители Татарстана оставили на сайте программы более 5,5 тысячи комментариев. Проектировщики внесут изменения в проекты, и доработанные планы дворов будут опубликованы на сайте dvor.tatar.

При разработке проектов дворов их разработчики старались сохранить зеленый каркас и упорядочить парковочные места. В первую очередь учитывались интересы пешеходов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что программа «Наш двор» будет выполнена, несмотря на пандемию коронавируса. На пятилетнюю программу в республике будет выделено 50 млрд рублей.

Президентская программа «Наш двор» предполагает комплексное благоустройство дворов и включает в себя асфальтирование проездов, создание тротуаров, установку скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установку детских площадок и размещение площадок для мусора.