Правительство России продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Работающие пенсионеры 65 лет и старше могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина России.

Деньги на больничные будут выделены из Фонда социального страхования. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели удаленно подадут в ФСС.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с пандемией коронавируса проходит по общим правилам.

Напомним, люди старше 65 лет входят в группу риска заражения коронавирусом, поэтому должны оставаться дома.