Музеи-2020: теперь не только бахилы, но и маски, перчатки и... градусник

Фото: Максим Платонов

Новый порядок

Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала о том, как будут работать музеи и библиотеки, которым с сегодняшнего дня разрешили принимать посетителей. Библиотекам разрешено только выдавать книги, причем в индивидуальном порядке: человек может заказать книгу, а потом прийти и получить ее в назначенное время. Читальные залы закрыты, они пока работать не будут. Информационно-аналитическое обслуживание продолжается, как и в период действия всего карантина.

Музеи должны работать с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Одномоментно в зале могут находиться не более 10 человек, с соблюдением норм социального дистанцирования. Экскурсии проводятся в группах, состоящих из пяти человек, на них нужно предварительно записаться. Если речь идет о территории музея-заповедника, то экскурсионная группа может состоять из 10 человек, но с использованием радиооборудования (радиогидов или аудиогидов). Все оборудование, которое используется повторно, музей должен будет обрабатывать и дезинфицировать.

На территории музеев посетитель обязательно должен быть в маске, перчатках и бахилах, на входе ему должны будут померить температуру.

«Начнем с того, что санитайзером нам пока некого обливать»

Очень сложная ситуация сложилась у частных музеев города. Рустем Валиахметов, директор Музея социалистического быта, рассказал «Реальному времени» о том, что у них все уже готово к приему посетителей. Здесь заготовили санитайзеры, одноразовые перчатки на входе на случай, если посетитель вдруг каким-то фантастическим образом ухитрится добраться до музея без них. Валиахметов уверяет, что все эти условия выполнить нетрудно, ведь поток посетителей здесь, как правило, стабильный, но небольшой. Но сейчас в Музее соцбыта настроения не самые оптимистичные: он еще даже не открылся. Рустем Валиахметов рассказал нам, что аншлага в ближайшее время не ждет:

— Начнем с того, что санитайзером нам пока некого обливать, несмотря на то, что мы его приготовили. Мы, например, сегодня не открылись, выводить сотрудников на работу я сейчас не буду — яростного спроса на посещение музеев у населения пока нет. Думаю открыться с субботы: тогда к нам могут зайти казанцы. Понимаете, открыться-то дело нехитрое. Но кто сейчас активно пойдет по музеям? Пока, думаю, это едва ли не последнее место, куда люди в эти дни пойдут, — это музеи.

Дмитрий Полосин, руководитель Музея чак-чака, открываться пока вообще не планирует — «виноват» формат заведения. Основная деятельность музея — «нативные экскурсии» для групп, во время которых гостей поят чаем, угощают чак-чаком и дают ощутить атмосферу настоящего татарского дома.

— Заявки на экскурсии к нам начали поступать — в основном из других регионов, особенно из Москвы. Начинаются они с середины июня. Проблема в том, что все меры предосторожности, которые нас просят соблюдать, не укладываются в формат нашей работы. Представляете, как мы будем сажать за стол посетителей в перчатках и масках? Чтобы они не могли ничего ни потрогать, ни попробовать, ни даже понюхать. Поэтому мы сегодня занимаемся административно-хозяйственной деятельностью, но гостей пока не принимаем. Потому что пока смысла работать у нас абсолютно нет.

«На уровень, который был до пандемии, мы выйдем в лучшем случае через год-полтора»

Артем Силкин, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», подтвердил «Реальному времени», что массового всплеска посетителей тут пока не ждут.

— Например, музеи в Удмуртии вообще на карантин не закрывались — они строжайше соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования. Но мы с коллегами созванивались — у них там с начала мая всего два десятка посетителей побывало. Так что люди и сами не очень-то и ходили по таким объектам.

Свияжск с сегодняшнего дня открыт для посещения туристическими группами. Завтра здесь откроются три музейных экспозиции — те, чьи площади позволяют соблюдать дистанцию между посетителями. Это Музей истории Свияжска, Художественная галерея и Музей археологического дерева. Артем Силкин рассказал, что в кассовой зоне будет нанесена разметка, в прямом доступе разместят дезинфицирующие средства. Посетители должны будут находиться на территории заповедника в масках и перчатках. Мерить температуру посетителям начнут в скорейшем времени, когда музей закупит тепловизоры. «Потому что мерить стеклянным градусником температуру всем приходящим туристам — это утопическая история», — заметил директор музея-заповедника.

За время карантина музей развивал присутствие в Сети: транслировал спектакли, проводил онлайн-встречи с художниками, композиторами, организовывал репортажи из разных отделов музея.

— Жизнь не останавливалась, мы обеспечили присутствие музея онлайн. И заметили достаточно серьезный рост и количества просмотров, и аудитории. Так что единственный позитивный результат этого всего — то, что мы вынужденно освоили дистанционную работу, — смеется Силкин. И продолжает уже серьезно: — В целом ситуация очень непростая, потому что в этот период мы потеряли сто процентов внебюджетных доходов. Финансовое положение у нас, как и у всех музейных и туристических организаций, безусловно, ухудшилось. Нам, как бюджетной организации, конечно, немного легче — у нас есть гарантированный зарплатный фонд. Конечно, ситуация не выправится одномоментно, будет раскачиваться медленно. И на тот уровень, который был до пандемии, мы выйдем в лучшем случае через год-полтора, — заключил директор музея-заповедника.

Елабуга: 23 мая — первая экскурсия от туристической компании

В Елабужском государственном музее-заповеднике «Реальному времени» тоже рассказали о том, что наконец открылись для посетителей, с соблюдением всех требований медиков:

«Мы обеспечиваем чистоту в залах наших подразделений, ежедневно проводя влажную уборку и дезинфекцию, проветривая помещения после посетителей. На входе в музеи установлены емкости с санитайзером для обработки рук».

Несмотря на то, что туристам придется соблюдать социальную дистанцию во время экскурсий по исторической Елабуге, в ЕГМЗ смотрят на ситуацию с оптимизмом:

«Туристам будет комфортно на обзорной экскурсии даже при условии соблюдения социальной дистанции, поскольку уже много лет все гиды музея-заповедника используют специальные микрофоны. За время самоизоляции сотрудники обновили свои экскурсии, дополнив их свежими фактами, разработали новые мастер-классы и тематические туры по Елабуге».

И в ЕГМЗ тоже отмечают, что карантин подстегнул онлайн-активность музея:

«Все это время пользователи с удовольствием смотрели наши видеоэкскурсии и мастер-классы на канале в YouTube, группах музеев во «ВКонтакте» и аккаунтах в Instagram. Только за Ночь музеев сотрудники провели 10 интерактивных онлайн-программ, семь виртуальных мастер-классов и более 20 видеоэкскурсий, набравших более 50 тысяч просмотров».

Первую экскурсию от туристической компании в Елабуге ждут 23 мая — на нее уже поступила заявка.



Людмила Губаева