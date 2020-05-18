В Татарстане подозреваемому в сбыте поддельных купюр грозит 8 лет тюрьмы

В Татарстане мужчине, который подозревается в сбыте 4 поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей, грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что в конце апреля 37-летний мужчина заказал 15 поддельных денежных купюр в интернет-магазине. В ходе обыска у него дома нашли 5 поддельных денежных купюр, а также маркер и сверток, где они были спрятаны.

Одну из купюр мужчина успел сбыть в аптеке, еще несколько — в магазине города. 5 поддельных купюр плохого качества он уничтожил в день получения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.186 УК «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.