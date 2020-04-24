Космонавт из Татарстана рассказал, как не скучать во время самоизоляции

Космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Рыжиков из Бугульмы рассказал, как пережить режим самоизоляции и не заскучать.

Он отметил, что некоторые экспедиции на МКС у космонавтов длятся по полгода и для них самоизоляция — профессиональный навык.

«Составьте распорядок дня и строго его исполняйте. Наведите порядок во всех потаенных „отсеках вашего корабля“, заведите „бортовой журнал“ и записывайте все, что делаете по дому, какие книги читаете, какие фильмы посмотрели», — посоветовал космонавт.

Также Рыжиков рекомендовал фиксировать «вылазки» на улицу или в магазин. Кроме того, по словам космонавта, на самоизоляции можно провести биологические эксперименты. Например, посадить на подоконнике лук, зелень, записывать, как растет огород, во сколько вы его поливаете.

«Если дома нет тренажеров, то ложитесь на диван, поднимайте ноги и крутите воображаемые педали всей семьей», — заключил он.

Ранее в Минздраве посоветовали во врем режима самоизоляции не менять режим, пить кофе по «Скайпу» и танцевать.