В России стали чаще покупать противовирусные препараты

В России выросли продажи противовирусных препаратов. По итогам I квартала года продажи возросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным аналитической компании DSM Group, с января по март 2020 года аптеки продали 38,4 млн упаковок противовирусных препаратов. Год назад за первый квартал было продано 31,7 млн упаковок.

Выросли и объемы выручки от продаж. Противовирусные средства продали на общую сумму 14,6 млрд рублей, тогда как в 2019 году объем продаж за этот период составил почти 11 млрд рублей, передает RT.

Ранее сообщалось, что в России поставщики лекарств стали поднимать цены на препараты на фоне пандемии COVID-19.

