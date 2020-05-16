В Нижнекамске затопило набережную: красивый фоторепортаж из соцсетей

Фото: @bulatjamal

В Нижнекамске затопило городскую набережную. Местные жители делятся фотографиями в соцсетях.

По данным МЧС по РТ, на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах уровень воды продолжает расти. Установленная паводковая обстановка в Нижнекамском районе составляет 80 метров вдоль территории набережной поселка Красный Ключ. За сутки вода поднялась на 3—23 см, но опасного критического уровня не достигла.

Местные жители делятся фотографиями в соцсетях.



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