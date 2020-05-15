Попова о коронавирусе: «Ситуация, видимо, стабилизируется в стране»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России начала стабилизироваться. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация, видимо, стабилизируется в стране», — цитирует Попову ТАСС.

Она подчеркнула, что успокаиваться рано и снимать одномоментно ограничения нельзя.

«У нас впереди еще лето, и дальше осень. А дальше — грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция», — предупредила глава Роспотребнадзора.

Она попросила Путина не прекращать строительство модульных центров для пациентов с коронавирусом в регионах.

В Татарстане за последние сутки подтвердились 84 новых случая COVID-19. Число заболевших перевалило за 2 тысячи человек.