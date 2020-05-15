Состоялось годовое общее собрание акционеров Страхового Дома ВСК

14 мая состоялось годовое общее собрание акционеров Страхового Дома ВСК, на котором были утверждены годовой отчет компании, бухгалтерская отчетность, отчет службы внутреннего аудита за 2019 год, избран Совет директоров и распределена прибыль. Были выбраны члены Ревизионной комиссии и утверждены внешние аудиторы.

Собрание акционеров приняло решение чистую прибыль по итогам года в размере 3,9 млрд рублей оставить в распоряжении Общества.

Решением годового общего собрания акционеров по итогам голосования был избран новый состав Совета директоров. В него вошли: Алмазов Сергей Евгеньевич, Андриянкин Олег Владимирович, Гуцериев Саид Михайлович, Миракян Авет Владимирович, Сорокина Ольга Николаевна, Тарновский Александр Яковлевич, Ужахов Билан Абдурахимович, Фролов Роман Николаевич, Цикалюк Сергей Алексеевич.

Также решением годового общего собрания акционеров в качестве внешнего аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета на 2020 годутверждено Акционерное общество «Аудиторская фирма «Мариллион», в качестве внешнего аудитора по международным стандартам финансовой отчетности — Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

В качестве нового члена Совета директоров в его состав вошла Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. Она работает в компании ВСК 10 лет. В марте 2018 года была назначена вице-президентом — руководителем Департамента дистанционного сервиса Блока развития бизнеса. Под ее руководством были успешно реализованы стратегические проекты компании, направленные на развитие и цифровую трансформацию бизнеса, создание экосистемы клиента,формирование платформы для работы с высокотехнологичными каналами продаж, развитие продуктовой линейки и управление клиентским опытом. В настоящее время Ольга Сорокина занимает должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса.

Также 14 мая состоялось заседание Совета директоров компании. Председателем Совета директоров был вновь избран Цикалюк Сергей Алексеевич, заместителем председателя Совета директоров — Алмазов Сергей Евгеньевич.

На заседании сформирован состав комитетов Совета директоров. Комитет по стратегии возглавил Авет Миракян. Комитет по номинациям и вознаграждениям возглавил Билан Ужахов. Комитет по аудиту и рискам возглавил Сергей Алмазов.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»